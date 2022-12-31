Spor Toto Süper Lig, büyük çekişmeye sahne oluyor. 2022 yılında oynanan 16 haftalık bölümü Galatasaray, 33 puanla zirvede tamamladı.

Fenerbahçe ise 32 puanla ikinci sırada yer aldı. Ligde yılbaşı dolayısıyla hafta sonunda maç oynanmayacak..

17. hafta karşılaşmalarının heyecanı hafta içinde yaşanacak. Fenerbahçe, salı günü Fraport Tav Antalyaspor'a konuk olacak.

Sarı lacivertliler, kazanarak pazar günü oynayacağı Galatasaray derbisine moralli çıkmayı amaçlıyor. Ligdeki son iki maçında puan alamayan ev sahibi ekip ise buna güçlü rakibi karşısında son vermek isteyecek.

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

Çarşamba günü ise Galatasaray, Nef Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, beş maçlık galibiyet serisini sürdürmenin peşinde olacak.

Alt sıralardan uzaklaşmayı planlayan Başkent ekibi ise bir sürprize imza atmayı deneyecek.

Trabzonspor Giresunspor karşısında

Perşembe günü ise Karadeniz derbisi oynanacak. Trabzonspor, Bitexen Giresunspor ile kozlarını paylaşacak.

Bordo mavililer, galip gelerek Vavacars Fatih Karagümrük yenilgisinin moral bozukluğunu üzerinden atmaya çalışacak. Hakan Keleş'in öğrencileri ise 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isteyecek.

Beşiktaş 17. hafta bay, 18. haftadaki rakibi Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasını maç yapmadan geçecek Beşiktaş ise 18. haftada cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah beyazlılar, kazanarak ezeli rakiplerinin karşılaşacağı haftayı kayıpsız geçmeyi amaçlayacak.

Derbi 18. haftada

8 Ocak Pazar günü ise ligin kalbi Kadıköy'de atacak. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ise ligin 18. haftasını Corendon Alanyaspor deplasmanında geçirecek.