Devlet övünç madalyalı gazi "milli mücadelesi"ne oklarıyla devam ediyor

Teröristlerin saldırısında omuriliğine isabet eden kurşun nedeniyle yürüme yetisini kaybeden, o dönem Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) tedavi sürecinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Yavuz Papağan, bu merkezde spor yapanları görünce okçuluğa başladı.

Bu alanda kendini geliştiren ve ay-yıldızlı bayrağı yurt dışında başarıyla temsil eden Yavuz Papağan, en son İtalya'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda klasik yay erkek çiftler takım kategorisinde altın, bireyselde gümüş, klasik yay karışık takım kategorisinde ise bronz madalya elde etti.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok madalya kazanan Yavuz Papağan, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan devlet övünç madalyası ve beratı aldı.

Yavuz Papağan, yaşantısıyla tüm engelli bireylere örnek olmak istiyor.

[Fotoğraf: AA]

"Asker selamıyla İstiklal Marşı'nı okutma gururunu yaşadım"

Yavuz Papağan, gazi olduktan sonra spora başladığı için kendisini şanslı hissettiğini söyledi. Yavuz Papağan, sporun yaşama yeniden dönmesine çok büyük katkı sağladığını belirtti.

"Benim hep yurt dışında İstiklal Marşı'nı okutma hayalim vardı. Asker selamıyla İstiklal Marşı'nı okutma gururunu yaşadım. Gazi olmamdan dolayı yurt dışında bir yerde yeniden İstiklal Marşı'nı okutmak büyük bir onurdu."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Yavuz Papağan, gazi olduktan sonra zor zamanlar yaşadığını vurguladı.

"Olay başıma geldiğinde 25 yaşındaydım. Tüm hayatım değişti. Yeni bir hayata adapte olmam gerekiyordu. Çevremde o kadar çok gazi arkadaşım vardı ki onlar bana destek ve güç verdi. Yeniden hayata tutunmak zor oldu ama ben bunu başardım. Ailem, eşim ve çocuğumdan gördüğüm destekle çabuk toparlandım. Hayata çabuk tutundum. Gazi olduktan iki yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devlet övünç madalyası verildi. Bu madalya benim için büyük bir onurdur. Hele bir de Cumhurbaşkanından almak çok büyük bir gururdu."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Kendime '25 yaşında insan ölür mü? dedim"

Yavuz Papağan, 2012'de teröristlerle girdikleri çatışma anında yaşadıklarını anlattı.

"Bir anda çatışmanın ortasında kaldık. Vurulduğumu ilk başta anlamadım. Yere düştükten sonra tekrardan doğrulmaya çalıştım ama doğrulamadım. Sinirlere mermi geldiği için bacaklarımı hissetmiyordum. Durumun kötüye gittiğini hissedebiliyordum. Yanımdaki arkadaşa 'tampon yap' dedim ama beni duymuyordu çünkü çatışma devam ediyordu. Bayağı yoğun bir ateşin altındaydık. Yavaş yavaş ölüyorum derken, kendi kendime 'sakın kendini bırakma' dedim. Sürekli bunu kendime telkin ettim. Kendime '25 yaşında insan ölür mü?' dedim. Tüm hayatım gözlerimin önünden geçti. Biz orada 10 şehit verdik, ben de ağır yaralıydım. Hatta beni 'öldü' diye bırakmışlar. Sonrasında çok şükür ailemin ve doktorların emekleriyle buralara geldik."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Paris'e büyük bir katılım oranıyla gitmeyi hedefliyoruz"

Yavuz Papağan, Çekya'da 17-23 Temmuz'da gerçekleştirilecek Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarına dikkat çekti.

"Okçuluğa başladığımda hedefim ilk milli takıma girmekti. Sonra kendime olimpiyatlarda madalya kazanma hedefi koydum. Hedeflerim doğrultusunda devam ediyorum. Bu yolda çok ciddi emek veriyoruz. Çekya'daki dünya şampiyonasında 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota mücadelesi vereceğiz. Arkadaşlarımla çok iddialıyız. Paris'e büyük bir katılım oranıyla gitmeyi hedefliyoruz."