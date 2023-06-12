Beşiktaş hedeflerine ulaşamadı

Sezona iki kulvarda şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, özellikle ikinci yarıda başarılı bir performans ortaya koymasına rağmen hedeflerine ulaşamadı.

Valerien Ismael ile sezona başlayan Beşiktaş, Fransız çalıştırıcı yönetiminde istenilen sonuçların alınamaması üzerine 11. haftanın ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Takımı Şenol Güneş'e emanet eden siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adamla çok iyi bir grafik çizmesine rağmen 2022-2023 sezonunda beklentileri karşılayamadı.

Süper Lig'i 78 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na ise son 16 turunda veda etti. Siyah-beyazlılar, gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

İki teknik direktör görev yaptı

Beşiktaş, 2022-2023 sezonunda iki teknik direktörle çalıştı.

Siyah-beyazlı takım, sezona Valerien Ismael yönetiminde başladı. Beşiktaş ile ilk 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fransız teknik adam, oynattığı futbolla eleştirilerin odağı haline geldi. Ismael ile 11. haftanın ardından yollar ayrıldı.

Ismael'in ardından siyah-beyazlı ekibin başına Şenol Güneş getirildi. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

İç sahada en başarılı ikinci takım

Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahada hanesine en çok puan yazdıran ikinci takım oldu.

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta çıktığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 43 puan topladı. Beşiktaş, söz konusu 13 galibiyetin 2'sini Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galibiyet sonucunda elde etti.

Şenol Güneş'in öğrencileri, deplasmanda oynadıkları 18 müsabakanın 10'unu kazandı, 5'inde berabere kaldı, 3'ünden mağlup ayrıldı. Beşiktaş, elde ettiği 35 puanla dış sahada en başarılı 3. ekip olarak kayıtlara geçti.

Derbilerde 7 puan elde etti

Beşiktaş, bu sezon oynadığı derbi maçlarda hanesine 7 puan yazdırdı.

Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile oynadığı müsabakalarda birer galibiyet ve beraberlik yaşadı. Beşiktaş, sahasında 0-0 berabere kaldığı sarı-lacivertlileri deplasmanda 4-2 yenmeyi başardı.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sahasında ise rakibini 3-1 mağlup etti.

En istikrarlısı Gedson Fernandes

Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, bu sezon siyah-beyazlıların en istikrarlı ismi oldu.

Fernandes, ligde forma giydiği 33 maçta toplam 2 bin 672 dakika sahada kaldı. Portekizli orta saha oyuncusu, sadece 1 müsabakada sarı kart cezası nedeniyle görev yapamadı.

Gol yükünü Cenk Tosun ile Aboubakar çekti

Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş'ın en golcü isimleri, Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar oldu.

Milli futbolcu Cenk Tosun, ligde çıktığı 32 maçta 15 gole imza attı. Ara transfer dönemine kadroya dahil edilen Kamerunlu santrfor Aboubakar ise 16 karşılaşmada 13 kez ağları sarstı.

Bu 2 ismin yanı sıra 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst'ta bu sezon ligde siyah-beyazlı takıma 8 gollük katkı sağladı.

Gol, kart ve oyuncu değişikliği istatistikleri

Beşiktaş, bu sezon ligde 2'si hükmen olmak üzere 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 78 gol (6 gol hükmen galibiyetten) atarken, kalesinde ise 36 gole engel olamadı.

Ligde bu sezon 5 kırmızı ve 75 sarı kart gören Beşiktaş, 2022-2023'te toplam 146 kez oyuncu değişikliğine başvurdu.