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Spor
AA 12.06.2023 11:30

Milli tekvandocular Roma'da kürsüye çıkamadı

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Roma Grand Prix'sinde mücadele etti.

Milli tekvandocular Roma'da kürsüye çıkamadı

İtalya'nın başkenti Roma'da üç gün süren organizasyonda, erkeklerde Görkem Polat, Hakan Reçber, Ferhat Can Kavurat, Emre Kutalmış Ateşli, Enbiya Taha Biçer, Muhammed Emin Yıldız ve Hüseyin Kartal tatamiye çıktı.

Kadınlarda Türkiye adına Rukiye Yıldırım, Sude Yaren Uzunçavdar, Nafia Kuş, İkra Kayır ve Hatice Kübra İlgün organizasyonda yer aldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan ve en iyi kadın sporcu ödülünün sahibi olan Merve Dinçel ise turnuvaya katılmadı.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda üçer altın ve bronz madalya kazanan milli sporcular, Roma Grand Prix'sinde kürsünün uzağında kaldı.

Dünya şampiyonu milli tekvandoculardan Hakan Reçber, çeyrek finalde Macar Levente Jozsa'ya yenildi. Nafia Kuş ise Çinli Lei Xu ile yaptığı son 32 turu müsabakasını kaybetti.

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