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Spor
AA 12.06.2023 11:15

Süper Lig'in en hırçınları Fenerbahçe ve Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun en hırçın takımları Fenerbahçe ile Adana Demirspor oldu.

Süper Lig'in en hırçınları Fenerbahçe ve Adana Demirspor
[Fotograf: AA]

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona eren sezonda hakemler 1341 sarı, 84 de kırmızı kart çıkardı. Ligde en fazla kırmızı kartı yedişer kezle Fenerbahçe ve Adana Demirsporlu futbolcular gördü.

Bu takımları altışar kırmızı kartla Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor takip etti.

Geride kalan sezonda en fazla sarı kart ise 89 kezle, küme düşen Bitexen Giresunsporlu futbolculara çıktı. Karadeniz ekibini, 87 kartla Kasımpaşa ve 82 kartla İstanbulspor izledi.

Ligin en centilmeni MKE Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'de sezonu tamamlayan takımlar arasında en az kırmızı kart gören MKE Ankaragücü oldu.

Sezon boyunca futbolcuları sadece 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edilen başkent temsilcisi, ligin en centilmen takımı unvanını aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor'da da futbolculara 2 kırmızı kart gösterildi.

En fazla kırmızı kart 7. haftada çıktı

Süper Lig'in geride kalan sezonunda hakemler en fazla 7. haftada kırmızı kartlarına başvurdu.

Ligin bu haftasında 7 futbolcu gösterilen kırmızı kartla takımlarını eksik bıraktı.

Süper Lig'in 6, 21, 26 ve 35. haftalarında ise tüm takımlar maçlarını eksiksiz tamamladı.

Takımlara göre kart sayıları

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda takımların gördüğü kart sayıları şöyle:

Süper Lig'in en hırçınları Fenerbahçe ve Adana Demirspor

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