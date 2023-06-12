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Spor
TRT Haber 12.06.2023 10:40

Victor Nelsson'un talipleri artıyor

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Victor Nelsson'a Avrupa kulüplerinin ilgisi artıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Danimarkalı stoper için 22 milyon euro teklif etti.

Victor Nelsson'un talipleri artıyor
[Fotograf: AA]

Galatasaray'ın kadrosundaki birçok futbolcu, önemli Avrupa kulüplerinin takibinde. Takımdan ayrılma ihtimali en yüksek isimlerden biri Victor Nelsson. Danimarkalı stoper, başarılı oyunuyla Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

24 yaşındaki futbolcu, takıma verdiği katkıyla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Nelsson transferinde oldukça ısrarcı.

Londra temsilcisi, Danimarkalı futbolcu için Galatasaray'a 22 milyon euro teklif etti. Ancak sarı kırmızılılar, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon eurodan aşağı inmek istemiyor.

Victor Nelsson, Sevilla ve Borussia Dortmund'unda listesine girdi. Ancak Danimarkalı savunmacı, kariyerine Premier Lig'de devam etmek istiyor.

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