Victor Nelsson'un talipleri artıyor

Galatasaray'ın kadrosundaki birçok futbolcu, önemli Avrupa kulüplerinin takibinde. Takımdan ayrılma ihtimali en yüksek isimlerden biri Victor Nelsson. Danimarkalı stoper, başarılı oyunuyla Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

24 yaşındaki futbolcu, takıma verdiği katkıyla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Nelsson transferinde oldukça ısrarcı.

Londra temsilcisi, Danimarkalı futbolcu için Galatasaray'a 22 milyon euro teklif etti. Ancak sarı kırmızılılar, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon eurodan aşağı inmek istemiyor.

Victor Nelsson, Sevilla ve Borussia Dortmund'unda listesine girdi. Ancak Danimarkalı savunmacı, kariyerine Premier Lig'de devam etmek istiyor.