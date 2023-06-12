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Spor
TRT SPOR 12.06.2023 10:45

Trabzonspor Hugo Mallo için girişimde bulunuyor

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavili ekip, İspanyol sağ bek Hugo Mallo için girişimde bulunuyor.

Trabzonspor Hugo Mallo için girişimde bulunuyor
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Trabzonspor, teknik direktör Bjelica'nın verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, sağ bek için rotasını İspanya'ya çevirdi.

İspanyol basını, bordo mavililerin uzun süredir Celta Vigo forması giyen Hugo Mallo için girişimlerde bulunduğunu duyurdu. 

Transferde kararlı olan Trabzonspor, kulübüyle sözleşmesi sona eren veda eden 31 yaşındaki futbolcu ile temasa geçti. Bjelica da İspanyol sağ bek için ısrarcı.

2009 yılından bu yana Celta Vigo forması giyen Hugo Mallo, kulübün efsaneleri arasına adını yazdırdı. Deneyimli oyuncu, İspanyol ekibiyle 448 maçta 12 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Mallo, kariyeri boyunca ilk defa başka bir takımın formasını giyecek.

Bu arada Trabzonspor'un sağ bek transfer listesinde Boavista'dan Reggie Cannon ve Kevin Van Den Kerkhof gibi isimler de bulunuyor.

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