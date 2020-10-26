Devler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının ikinci haftası 27 Ekim Salı günü başlayacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında ikinci hafta karşılaşmaları, 27-28 Ekim günleri oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki ikinci maçında çarşamba günü 20.55'te Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını ağırlayacak.
Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
27 Ekim Salı:
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)
28 Ekim Çarşamba:
20.55 Krasnodar (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
20.55 Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Sevilla (İspanya) - Rennes (Fransa)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Zenit (Rusya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Lazio (İtalya)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Leipzig (Almanya)