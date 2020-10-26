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Manchester United'lı Pogba'dan The Sun'ın iddiasına yalanlama
[Fotoğraf: AA ]
Manchester United oyuncusu Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam ve Müslümanlarla ilgili açıklaması nedeniyle Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddiasını yalanladı.
İngiliz The Sun gazetesi, Premier Lig ekiplerinden Manchester United oyuncusu Paul Pogba'nın milli takım kariyerinin sonlandırdığını yazdı.
Haberde Pogba'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron'un ülkede yaşanan terör olaylarıyla ilgili İslam dini ve Müslümanları suçlaması nedeniyle Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı öne sürüldü.
Pogba ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda The Sun gazetesinin iddiasını yalanyarak, Fransa Milli Takımı'nı bırakmadığını duyurdu.
Etiketler: Son Dakika FransaSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 14:28
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