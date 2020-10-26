Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin en genç uluslararası ustası unvanına sahip Işık Can'ın şampiyonada aldığı 7 puanla ikincilik elde ettiği belirtildi.

Şampiyonada, 17 yaş kızlar kategorisinin finalinde mücadele eden Nil Öztürk ise turnuvayı 4,5 puanla 20. sırada tamamladı.