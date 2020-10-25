Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyonda erkekler 81 kiloda altın madalya kazanan Vedat Albayrak ile kadınlar +78 kiloda altın madalya alan Kayra Sayit için tebrik mesajı yayımladı.

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Grand Slam'da ülkemizi büyük bir başarıyla temsil eden milli sporcularımız Vedat Albayrak ile Kayra Sayit'i kutlarım. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan sporcularımızın bu başarıları, ülke sporumuzun geleceği adına bizlere büyük bir sevinç yaşatıyor. Başarılı sporcularımızın daha nice başarılar elde edeceklerine inancım tam. Madalya kürsüsünde yer alan milli sporcularımızı tebrik ediyor, bu kıymetli başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum."

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