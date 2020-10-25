Haber Giriş: Kaynak: İHA
Fenerbahçe galibiyeti taraftarlarıyla kutladı
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyeti taraftarı ile kutladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Mücadele sonrası stadın etrafında ise adeta bayram havası yaşandı.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte stadın etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftara, takım ve teknik ekip sürpriz yaptı ve stadın balkonuna çıktı.
Ozan Tufan, Caner Erkin ve Gökhan Gönül önderliğinde Fenerbahçeli futbolcular, taraftarı ile galibiyeti kutladı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a da özel sevgi gösterilerinde bulundu.
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig TrabzonsporSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 22:05
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