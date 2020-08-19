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Devler Ligi'nde 5 takım 2. eleme turunda
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu 1. eleme turu, 5 karşılaşmayla başladı.
Tek maç üzerinden oynanan eşleşmeler sonucu Karabağ, Legia Varşova, Dinamo Brest, Celtic ve Kızılyıldız tur atladı.
Sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Sileks (Makedonya): 4-0
Legia Varşova (Polonya) - Linfield (Kuzey İrlanda): 1-0
Dinamo Brest (Belarus) - Astana (Kazakistan): 6-3
Celtic (İskoçya) - Reykjavík (İzlanda): 6-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Europa (Cebelitarık): 5-0
Etiketler: UEFA şampiyonlar ligiSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:19
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