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Derbi öncesi dostluk mesajları
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun son derbi maçı öncesinde iki kulüp dostluk mesajları paylaştı.
Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır." ifadesi kullanıldı.
Rekabet bitmez, dostluk baki kalır. pic.twitter.com/dRi5qMiEmm— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 19, 2020
Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından bu paylaşıma, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır. Teşekkürler Beşiktaş." yanıtı verildi.
Rekabet bitmez, dostluk baki kalır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 19, 2020
Teşekkürler @Besiktas https://t.co/p3wVYr5EsO
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.
Etiketler: süper lig Fenerbahçe derbi BeşiktaşSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 16:02
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