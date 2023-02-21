Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremden etkilenen hentbol takımları ligden çekilebilecek
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde faaliyet gösteren takımların, tüm hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilebileceklerini duyurdu.
THF'den yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun toplantısında deprem bölgesindeki takımlarla ilgili karar alındı.
"Depremden etkilenen 11 ildeki takımların ligden çekilme usulü belirlendi. Buna göre; takımlarımızın ligden çekilmeleri halinde, tüm hakları saklı kalmak üzere bir sonraki sezon lige devam edebilmeleri ve bu amaçla kulüplere 1 Mart 2023 tarihine kadar başvuru süresi verilmesi kararlaştırıldı."
Liglerden çekilme kararı alacak takımların sporcu ve antrenörleri için 15 Mart'a kadar geçici transfer hakkı verilecek.
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