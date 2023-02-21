THF'den yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun toplantısında deprem bölgesindeki takımlarla ilgili karar alındı.

"Depremden etkilenen 11 ildeki takımların ligden çekilme usulü belirlendi. Buna göre; takımlarımızın ligden çekilmeleri halinde, tüm hakları saklı kalmak üzere bir sonraki sezon lige devam edebilmeleri ve bu amaçla kulüplere 1 Mart 2023 tarihine kadar başvuru süresi verilmesi kararlaştırıldı."

Liglerden çekilme kararı alacak takımların sporcu ve antrenörleri için 15 Mart'a kadar geçici transfer hakkı verilecek.