Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında bordo mavililer Ekuban ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 46. dakikada Sacko'nun attığı golle skoru eşitledi: 1-1.

Denizlispor'a galibiyeti getiren gol 84'te Estupinan'dan geldi.

Şampiyonluk yarışında Trabzonspor, Başakşehir'in de puan kaybettiği haftada büyük bir fırsatı kaçırdı.

Trabzonspor 62 puanda kaldı. Ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor ise puanını 35'e yükselterek bitime iki hafta kala rahat bir nefes aldı.

Mücadelede ilginç anlar da yaşandı. Trabzonspor İki defa direğe takıldı. Önce skor 1-1 iken Sörloth yakın mesafeden direği geçemedi. Maç 2-1 devam ederken de Da Costa'nın uzaktan şutu direğe vurdu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-1 Denizlispor'un üstünlüğüyle sona ermişti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 8. dakikasında Recep Niyaz'ın pasıyla topla buluşan Aissati'nin uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

GOL - 14. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Ekuban, bir süre ilerledikten sonra kalecinin üzerinden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

29. dakikada Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde çapraz pozisyonda topla buluşan Rodallega'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

34. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından kaleye attığı şutta kaleci Hüseyin topu uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topa iyi yükselen Sacko kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.

69. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahasına giren Nwakaeme'nin sol çapraz pozisyonunda attığı şutta top üstten dışarı gitti.

74. dakikada Novak'ın pasıyla kale önündeki Sörloth'un şutunda top direkten oyun alanına döndü. Abdülkadir Ömür'ün kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarpıp kornere gitti. Abdülkadir'in kullandığı köşe vuruşunda, Da Costa'nın kafayla yaptığı vuruşta topu ev sahibi ekipten Zeki Yavru uzaklaştırdı.

84. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Olcay Şahan'ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Estupinan, meşin yuvarlağı kafayla önüne alıp ceza sahasına girdikten sonra Hosseini'yi de geçti. Estupinan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın yanından ağlara gönderdi: 2-1.

89. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Da Costa'nın gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

Müsabakayı Yukatel Denizlispor 2-1 üstün tamamladı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen.

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sacko (Dk. 78 Olcay Şahan), Recep Niyaz (Dk. 73 Özgür Çek), Murawski (Dk. 46 Onazi), Sackey, Aissati (Dk. 90+2 Kibong), Rodallega (Dk. 73 Estupinan)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 82 Kamil Ahmet Çörekçi), Hosseini, Da Costa, Novak, Abdülkadir Ömür (Dk. 82 Guilherme), Sosa (Dk. 69 Ndiaye), Abdulkadir Parmak (Dk. 87 Koray Kılınç), Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Goller: Dk. 14 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 46 Sacko, Dk. 84 Estupinan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Sosa, Dk. 90+4 Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban (Trabzonspor)

Levent Kartop: İnancımız sayesinde 3 puanı hanemize yazdırdık

Yukatel Denizlispor'un teknik sorumlusu Levent Kartop, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, iki haftadır şampiyonluğa oynayan takımlarla karşılaştıklarını, geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında iyi oynamalarına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Kartop, Trabzonspor karşısında da aynı şekilde bir oyun sergilediklerini aktardı.

"1-0 mağlup duruma düşmemize rağmen asla oyunu bırakmadık. 'Biz bu maçı kazanacağız.' dedik oyuncularıma da. İyi oynuyorduk, oyunun kontrolü bizdeydi. İnancımız sayesinde 3 puanı hanemize yazdırdık. Yarından itibaren Alanyaspor maçına konsantre olacağız. Çok önemli 2 maçımız var."

Kartop, yayıncı kuruluşa verdiği röportaj sırasında duygusal anlar yaşadığının sorulması üzerine, geçen hafta oğlunun 1 yaşına girdiğini, Medipol Başakşehir maçının galibiyetini ona armağan etmek istediğini belirterek, "Bu hafta olunca hüzünlendim, ailem geldi aklıma. Bu galibiyet hepimizin, bu galibiyet ailelerimize, bize dua eden insanlara gelsin." diye konuştu.

Hüseyin Çimşir: Elimize geçen fırsatı kullanamadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, üzgün olduklarını dile getirerek, "Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık, Denizlispor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.