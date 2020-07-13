Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, Caner Erkin'in penaltı golüyle BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla geçti ve 3'lük yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken, BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kalarak ateş hattından uzaklaşmayı başaramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 50. dakikada konuk ekip Beşiktaş penaltı kazandı!

BtcTurk Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle'ün ceza sahasında Gökhan Gönül'e yaptığı müdahale sonrası VAR kontrolünün ardından penaltıya hükmedildi.

Caner Erkin, 52. dakikada kullandığı penaltı atışıyla deplasmanda siyah-beyazlıları 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Karşılaşmanın 80. dakikasında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Beşiktaş, Malatya deplasmanında birçok önemli oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Boateng, Douglas ile hazır olmayan Adem Ljajic ve Umut Nayir forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan Atiba da takımındaki yerini alamayacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı faul atışında ceza sahasında Gökhan Gönül'ün kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.

12. dakikada Umut Bulut'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta çıktı. Aynı dakika içerisinde Robin Yalçın'ın ara pasıyla ceza sahası içerisi sağ çaprazda topu alan Gökhan Töre, son çizgiye indikten sonra pasını daha uygun durumdaki Umut Bulut'a çıkardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

14. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

38. dakikada N'Koudou'nun uzaktan sert şutunda kaleci Farnolle soluna gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.

45+3. dakikada Hafez'in soldan ortasında ön direğe hareketlenen Murat Yıldırım'ın altıpas gerisinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ersin, üzerine gelen topu iki hamlede uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde BtcTurk Yeni Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ancak ön direkte kaleci Fabien Farnolle ile hava topuna yükselen Gökhan Gönül yerde kaldı. Pozisyonda önce devam ettiren hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi. 52. dakikada penaltıyı kullanan Caner Erkin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

54. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Güven Yalçın, plase vuruşta uzak köşeden topu ağlara göndermek istedi ancak kaleci Farnolle son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağdan Caner Erkin'in kullandığı kornerde altıpasta Gökhan Gönül'ün kafayla vurduğu top ters kanattan auta gitti.

66. dakikada Hafez'in soldan ortasında Gökhan Gönül'e çarpan top yön değiştirerek kaleye yöneldi. Kaleci Ersin, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Donald (Dk. 58 Walter), Acquah (Dk. 73 Ahmet Ildız), Gökhan Töre, Robin Yalçın (Dk. 58 Kjartansson), Murat Yıldırım (Dk. 79 Ndayishimiye), Umut Bulut (Dk. 79 Fofana)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Necip Uysal, Elneny, Lens (Dk. 46 Güven Yalçın), Boyd, Diaby (Dk. 90+2 Roco), N'Koudou (Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz)

Gol: Dk. 52 Caner Erkin (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 80 N'Koudou, Dk. 85 Ruiz (Beşiktaş)