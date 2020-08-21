İç transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, tecrübeli golcüsü Hugo Rodallega ile yola devam kararı aldı. Yeşil siyahlı ekip, sözleşmesi sona eren Kolombiyalı forvet oyuncusu ile yapılan görüşmelerin ardından 1 yıllık anlaşma sağladı.

Bu sezon ligde forma giydiği 32 maçta 6 kez gol sevinci yaşayan Rodallega, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen tören ile resmi sözleşmeye imza attı.

Denizlispor ile sözleşme uzattığı için mutlu olduğunu dile getiren Rodallega, gelecek sezon takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini söyledi.