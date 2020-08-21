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Performans uzmanı Scott Piri, yeniden Galatasaray'da
Galatasaray Futbol Takımı'nın, ABD'li performans uzmanı Scott Piri'yi yeniden teknik heyete dahil ettiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 2011-2014 yıllarında da teknik ekipte görev alan Piri'nin tekrar sarı-kırmızılı takıma dahil olduğu ifade edildi.
Teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak Piri, 2011-2014 yıllarında Galatasaray'ın elde ettiği başarılarda önemli rol oynamıştı.
Galatasaray'a tekrar hoş geldin Scott Piri— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 21, 2020
Scott Piri, futbol takımımızda performans uzmanı olarak göreve başlamıştır.
Daha önce 2011-2014 yılları arasında da teknik ekibimizde görev alan Scott Piri'ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/k4WUe74cN1
Etiketler: Galatasaray Scott PiriSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 21:28
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