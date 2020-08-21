Sakaryaspor Rüstemler Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Ertekin, takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Ertekin, hedefleri olan bir takıma geldiğini ifade etti.

"Yarıda bıraktığımız, yarım kalan bir hikayemiz vardı bu hikayeyi inşallah bu sene tamamlarız diye düşünüyorum. İnşallah sezonun sonunda bu dalgalı denizde, gemimizi limana yanaştırıp Sakarya’nın 2-3 yıldan beri uğraştığı ve benimde uğraştığım, direkten döndüğümüz, o dönemlerde gerçekleştiremediğimiz şampiyonluğu ve bir üst lige çıkmayı Allah bize nasip eder diye düşünüyorum. İnşallah sezonun sonunda gülen taraf biz oluruz ve hikayeyi tamamlamış oluruz."

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi de İsmail Ertekin ile anlaşmaktan mutlu olduklarını ve yarım kalan hikayeyi tamamlayıp hedefin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Ertekin, yeşil siyahlı ekiple 1 senelik sözleşmeye imza attı.