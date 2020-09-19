Trabzonspor'da, Abdülkadir Ömür'ün 62. dakikada attığı gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

64. dakikada oyuna giren Hadi Sacko, dört dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı.

Sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor bu beraberlikle ilk puanını aldı.

Yukatel Denizlispor, ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe'ye 5-1 yenildi.

Yukatel Denizlispor'un yeni oyuncularından kaleci Pantilimon, ilk kez 11'de yer aldı. Trabzonspor'un kadrosuna dahil ettiği Baker ve Afobe ilk 11'de kendilerine şans buldu.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada sol kanattan Aissati'nin kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

20. dakikada ceza yayına yakın kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker'in şutunda kaleci Pantilimon, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada Lopes'in pasında ceza sahasındaki Rodallega'nın röveşata vuruşunda top auta gitti.

38. dakikada ceza sahasında Nwakaeme ile Lopes'in mücadelesinde Nwakaeme'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Volkan Bayarslan kararını iptal etti.

45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Pantilimon'un müdahalesi sonucu top üstten kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Afobe'nin kalecinin üzerinden aşırdığı topu Murawski son anda kale çizgisinden çıkardı. Devam eden Denizlispor atağında Rodellaga'nın rakip kaleye kadar sürüklediği top sağ çaprazdan az farkla auta çıktı.

55. dakikada Recep Niyaz'ın uzaktan şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.

62. dakikada Abdülkadir Ömür attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

67. dakikada Abdulkadir Parmak'a yaptığı faulle sarı kart gören Sacko, 68. dakikada Hüseyin Türkmen'in yüzüne gelen dirseği sonrasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sacko, 64. dakikada Bakalorz'un yerine oyuna dahil olmuştu.

90. dakikada Guilherme'nin pasında Ahmet Canbaz'ın ceza sahası dışından çektiği şutta topu kaleci Pantilimon kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz (Dk. 64 Sacko), Murawski, Recep Niyaz, Aissati (Dk. 90+2 Fabiano), Sagal (Dk. 90+2 Özgür Çek), Rodallega (Dk. 73 Mesanovic)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Dk. 85 Guilherme), Campi, Abdurrahim Dursun (Dk. 90 Safa Kınalı), Abdülkadir Ömür, Edgar, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Baker, Afobe (Dk. 85 Ahmet Canbaz)

Kırmızı kart: Dk. 68 Sacko (Yukatel Denizlispor)

Sarı kart: Dk. 19 Bakalorz (Yukatel Denizlispor)