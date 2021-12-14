Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Curling Kadın Milli Takımı Letonya ve Almanya'ya yenildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Curling Kadın Milli Takımı, 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde Letonya ve Almanya'ya mağlup oldu.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, Hollanda'da devam eden olimpiyat elemelerinde milli takım Letonya ve Almanya ile karşılaştı.
Letonya'ya 8-7, Almanya'ya da 10-7 yenilen milli takım, 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde 15 Aralık'ta İtalya ve Çekya ile karşılaşacak.
Etiketler: Almanya Kış Sporları
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