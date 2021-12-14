Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, Hollanda'da devam eden olimpiyat elemelerinde milli takım Letonya ve Almanya ile karşılaştı.

Letonya'ya 8-7, Almanya'ya da 10-7 yenilen milli takım, 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde 15 Aralık'ta İtalya ve Çekya ile karşılaşacak.