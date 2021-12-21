Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cüneyt Çakır Kuveyt Emir Kupası Finali'ni yönetecek
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Al-Kuwait ile Al-Qadisia takımları arasında oynanacak olan Kuveyt Emir Kupası finalini yönetecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre bugün saat 18:45’te başlayacak olan müsabakada Mete Kalkavan VAR olarak görev yapacak.
Müsabakanın yardımcı hakemleri Kuveyt Futbol Federasyonu’ndan Sayedali M.Sayedali ve Omar A. Alshatti, dördüncü hakemi Abdullah M. Arab, AVAR’ı da Abdullah K. Hendeal olacak.
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