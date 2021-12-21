Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor Emre Çolak ile yollarını ayırdı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Emre Çolak ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Emre Çolak ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.
"Futbolcumuz Emre Çolak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Emre Çolak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Futbolcumuz Emre Çolak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Emre Çolak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/bc2uSdqInv— Hatayspor (@Hatayspor_FK) December 21, 2021
Etiketler: Hatayspor
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