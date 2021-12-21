Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Emre Çolak ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

"Futbolcumuz Emre Çolak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Emre Çolak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."