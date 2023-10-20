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Spor
AA 20.10.2023 11:20

Cumhuriyet'in nefes kesen rekortmeni Şahika Ercümen

Paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kıran milli sporcu Şahika Ercümen, başarısını Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf etti.

Cumhuriyet'in nefes kesen rekortmeni Şahika Ercümen
[Fotograf: AA]

Milli sporcu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 17 Ekim'de "Hatay'a nefes ol" sloganıyla Hatay'ın Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında gerçekleştirdiği dalışla Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirerek yeni rekorun sahibi oldu.

Milli sporcu Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılında yeni dünya rekoru
Milli sporcu Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılında yeni dünya rekoru

Tarihe adını yazdıran milli sporcu Şahika, tüm enerjisini elinden geldiğince Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için Cumhuriyet'in 100. yılına aktarmaya çalıştığını belirtti.

Son 2 yıldır çok yoğun bir şekilde antrenmanlarını sürdürdüğünü anlatan Şahika, bunun sonuncunda Cumhuriyet'in 100. yılında katıldığı şampiyonalarda, Türkiye'nin yanı sıra dünya rekorları da kırdığını vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şahika, kendisini başarı yolculuğuna götüren en önemli şeylerden birinin vazgeçmemek olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar elde ettiği başarılarla büyük bir mutluluk yaşadığını anlatan Şahika, bu yılki sportif kariyerini Cumhuriyet'e yakışır bir şekilde dünya rekoruyla tamamladığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini belirtti.

"Cumhuriyeti'mizin 100. yılında ülkemize bir dünya rekoru kazandırdığım için çok mutluyum. Cumhuriyet kadını ve milli sporcu olarak herhalde daha büyük bir gurur olamazdı. Nice yüzyıllara diliyorum. Tabii ki ülkemizi temsil etmeye devam edeceğim."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Galiba ben güzel enerjilerle, dualarla ayakta duruyorum"

Şahika Ercümen, Türkiye'nin kendisine verdiği desteği her zaman yanında hissettiğini ve bu durumun kendisine pozitif olarak yansıdığını belirtti.

Şahika, yarışmalarda kendisiyle birlikte vatandaşların da nefesini tuttuğunu anlattı.

"İnsanlar en az benim kadar heyecanlı ve dalışa başladığımda nefeslerini tutuyorlar. Onun farkındayım. Bana bunlar pozitif yansıyor. Böyle kalbiyle destek olan herkese binlerce teşekkürler. Galiba ben güzel enerjilerle, dualarla ayakta duruyorum. Çünkü o kadar zor şartlarda antrenman yapıp, zor koşullarda dalışlar yapmaya çalıştık ki iyi ki bizi destekleyenler var."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Cumhuriyet kadınları çok başarılı, motive edici"

Milli sporcu, kadınların her alanda çok başarılı olduğunu belirtti.

"Cumhuriyet kadınları çok başarılı, motive edici. Ben de onların başarılarını izleyerek motive oluyorum. Bir ben bir şeyler yapıyorum, bir voleybol takımımız yapıyor. Oradan işte başka bir arkadaşımız çıkıyor. Sürekli kadınların Cumhuriyet'imizin 100. yılında başarısını duyuyoruz. Bu gerçekten çok gurur verici."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dünya şampiyonalarının hep uzak ülkelerde olması nedeniyle evinden uzak kaldığını ve yaklaşık 3 ay Türkiye'ye hiç dönmediğini aktaran Şahika, en büyük hayalinin ülkesinde bu organizasyonların yapılmasını görmek olduğunu kaydetti

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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