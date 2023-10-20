Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
18.00 Reeder Samsunspor-Aliağa Petkimspor (Mustafa Dağıstanlı)
21 Ekim Cumartesi:
13.00 Çağdaş Bodrumspor-Darüşşafaka Lassa (Menteşe)
15.30 Beşiktaş Emlakjet-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (BJK Emlakjet)
18.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
22 Ekim Pazar:
13.00 TOFAŞ-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor İnfo Yatırım (Gazanfer Bilge)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker)
20.30 Galatasaray Ekmas-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
21 Ekim Cumartesi:
16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Botaş (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
18.00 ÇBK Mersin-İlkem Yapı Tarsusspor (Servet Tazegül)
22 Ekim Pazar:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Emlak Konut (Hatay Merkez)
14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Bursa Uludağ Basketbol (Metro Enerji)
15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Ahmet Cömert)
16.00 Çankaya Üniversitesi-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)
17.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu)
Türkiye Basketbol Ligi
21 Ekim Cumartesi:
14.45 OGM Ormanspor-Çayırova Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)
16.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-MKE Ankaragücü İkon Menkul (Kocaeli Atatürk)
22 Ekim Pazar:
13.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Kapaklıspor (Altındağ Atatürk)
14.00 Finalspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Naim Süleymanoğlu)
15.45 Semt77 Yalovaspor-Gaziantep Basketbol (90. Yıl)
17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Sigortam.Net (Gölbaşı)
19.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Pizza Lazza Haremspor (Kurtdereli)
23 Ekim Pazartesi:
13.00 Esenler Erokspor-Konyaspor (Ahmet Cömert)
14.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)