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Spor
AA 20.10.2023 11:10

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde ise yedinci hafta maçları oynanacak.

Basketbolda haftanın programı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Reeder Samsunspor-Aliağa Petkimspor (Mustafa Dağıstanlı)

21 Ekim Cumartesi:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Darüşşafaka Lassa (Menteşe)

15.30 Beşiktaş Emlakjet-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (BJK Emlakjet)

18.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

22 Ekim Pazar:

13.00 TOFAŞ-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor İnfo Yatırım (Gazanfer Bilge)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker)

20.30 Galatasaray Ekmas-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

21 Ekim Cumartesi:

16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Botaş (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

18.00 ÇBK Mersin-İlkem Yapı Tarsusspor (Servet Tazegül)

22 Ekim Pazar:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Emlak Konut (Hatay Merkez)

14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Bursa Uludağ Basketbol (Metro Enerji)

15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Ahmet Cömert)

16.00 Çankaya Üniversitesi-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)

17.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu)

Türkiye Basketbol Ligi

21 Ekim Cumartesi:

14.45 OGM Ormanspor-Çayırova Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-MKE Ankaragücü İkon Menkul (Kocaeli Atatürk)

22 Ekim Pazar:

13.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Kapaklıspor (Altındağ Atatürk)

14.00 Finalspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

15.45 Semt77 Yalovaspor-Gaziantep Basketbol (90. Yıl)

17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Sigortam.Net (Gölbaşı)

19.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Pizza Lazza Haremspor (Kurtdereli)

23 Ekim Pazartesi:

13.00 Esenler Erokspor-Konyaspor (Ahmet Cömert)

14.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

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