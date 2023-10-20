Açık 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 20.10.2023 10:30

Gaziantep FK Antalyaspor'u konuk edecek

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

Gaziantep FK Antalyaspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin ilk 8 haftasında 6 mağlubiyet 2 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 6 gol attı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 6 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Ligin ilk 8 haftasında 2 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan; bu mücadelelerde 9 gol atıp, kalesinde 10 gol gören Antalyaspor ise 9 puanla 13. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Bitexen Antalyaspor'da sakatlığı süren Ufuk Akyol dışında eksik bulunmuyor.

ETİKETLER
Antalyaspor Gaziantep FK Süper Lig
Sıradaki Haber
MotoGP'de heyecan Avustralya'da devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
TMSF, 2 şirketi satışa çıkardı
11:21
Depremin ardından incelenen 17 çimento firması için soruşturma açıldı
11:13
Avrupa’da ekonomi yavaşlarken işten çıkarma dalgasına yeni şirketler katılıyor
11:12
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
11:06
Anadolu Otoyolunun Düzce geçişinde sis etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü
10:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta yapay zeka tartışmaları ufkumuzu açacak
Seğmenler Parkı'nın sevimli sakinleri
Seğmenler Parkı'nın sevimli sakinleri
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk "sıfır atık adası"
Türkiye'nin ilk "sıfır atık adası"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ