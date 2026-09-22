Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe

Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan derbinin ilk periyodunu 21-10 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 46-27 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, üçüncü çeyreğini 58-46 önde geçtiği mücadeleden 72-59 galip ayrıldı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Fenerbahçe, 9. şampiyonluğunu elde etti

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü.

Kupada ilk şampiyonluğunu 1990 yılında elde eden Fenerbahçe Tarfin, 1991, 1994, 2007, 2013, 2016, 2017 ve 2025'in ardından 2026'da da mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, üçüncü kez kupayı kazanamadı

Siyah-beyazlı takım, 4. kez mücadele ettiği Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 3. defa şampiyonluğa ulaşamadı.

Organizasyonda 2012'de Anadolu Efes'i 77-75 yenerek ilk ve tek şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş, 1987'de Karşıyaka'ya, 2025 ve 2026'da ise Fenerbahçe'ye mağlup olarak ikincilikle yetindi.

İki takım arasında son 6 finalin galibi Fenerbahçe

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile oynadığı son 6 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, ikişer kez Türkiye Kupası finali (2025, 2026), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi (2025, 2026) ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında (2025, 2026) karşı karşıya geldi.

Basketbol Süper Ligi final serilerinde Beşiktaş'a 2024-25'te 4-1, 2025-2026'da da 3-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe Tarfin, 2'şer kez Türkiye Kupası finali ve Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da rakibini mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Jasikevicius, Fenerbahçe'de 9. kupasını kazandı

Sarunas Jasikevicius, başantrenör olarak Fenerbahçe Tarfin'de 9. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Litvanyalı başantrenör, 2023-2024 sezonundan bu yana görev yaptığı sarı-lacivertli takımda 1 Basketbol Avrupa Ligi, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3'er Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etti.