A Milli Futbol Takım'ının aday kadrosu açıklandı

UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlılarda, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı, ilk kez A Milli Takım’a davet edildi.

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

Orta Saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Maç programı

A Milli Takım'ım Uluslar A Ligi 1. Grup'taki maç programı şöyle:

25 Eylül Cuma:

21.45 Türkiye-Fransa (Kocaeli)

28 Eylül Pazartesi:

21.45 Türkiye-İtalya (Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk)

2 Ekim Cuma:

TSİ 21.45 Belçika-Türkiye (Maurice Dufrasne)

5 Ekim Pazartesi:

TSİ 21.45 İtalya-Türkiye (Renato Dall'Ara)