Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 03:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Akdeniz Oyunları açılışına katıldı
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir’de bu yıl 19’uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları’nın açılış törenine katıldı.
19'uncu Akdeniz Oyunları Cezayir'in Oran kentinde başladı. Olimpik Stadyum'da yapılan açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani katıldı.
Açılış töreninde Cezayir'in kültürü anlatılırken, Akdeniz'in coğrafi özellikleri sergilendi ve ülkedeki tarihi yerler gösterildi.
Açılışta ayrıca dans gösterileri de yer aldı.
Türkiye törende 8'inci sırada
Açılışın ardından geçit töreni gerçekleştirildi. Türkiye'nin 8'inci sırada çıktığı geçit töreninde Türk Bayrağı'nı milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıdı.
Tören, konser eşliğindeki havai fişek gösterilerinin ardından sona erdi.
Etiketler: Cezayir Cumhurbaşkanlığı Fuat Oktay
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