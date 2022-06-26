"Adalı Milli Sporcular ve Lefter Anısına" etkinliği, İstanbul Büyükada'da gerçekleştirildi.

Etkinlik, Adalar Kaymakamlığı bünyesinde Adalar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Programda, Büyükadalı milli sporcular Uğur Köken, Turgay Şeren, Kadri Aytaç, Kostas Kasapoğlu ve Lefter Küçükandonyadis anıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Lefter anısına gösteri maçı yapıldı

Koca Yusuf Futbol Sahası'nda yapılan etkinliğe, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı eski milli futbolcular ile Büyükada'da yaşayanlar katıldı.

Lefter Küçükandonyadis ve adalı milli sporcular anısına gösteri maçı yapıldı.

Lefter'in torunu Özcan Katmer, “Türkiye'ye mal olmuş futbolcuların bu şekilde isimleriyle birlikte anılması, bu şekilde etkinliklerde yer alması hem gelecek nesil için hem geçmişteki milli sporcular için çok anlamlı" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında milli isimlerin hatıralarından oluşan bir sergi de düzenlendi.

[Fotoğraf: DHA]