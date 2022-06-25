Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere’ye gidecektir" denildi.

İngiltere Championship'te mücadele eden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili gelişmeyi internet sitesinden taraftarlarıyla paylaştı.