Yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı. Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen ve bugün sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray, Abdülkerim için Konyaspor'a 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Abdülkerim Bardakcı ise bu sezon 17 milyon TL, gelecek sezon 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonunda 23 milyon 460 bin TL yıllık ücret alacak. Oyuncunun sözleşmesinde opsiyonun kullanılması halinde 2025-26 sezonunda Abdülkerim Bardakcı'ya 29 milyon 325 bin TL ödenecek.

Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Abdülkerim Bardakcı! pic.twitter.com/21aKGAyoAK — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 25, 2022

Kariyerine Zonguldakspor altyapısında başlayan oyuncu, Konyaspor altyapısına transfer oldu.

Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Bardakcı, 2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübü Konyaspor’a dönerek sezonu burada geçirdi.

Stoper mevkisinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın alt yaş klasmanlarında 26 kez forma giydi.

Geride bıraktığımız sezonda Konyaspor formasıyla Süper Lig’de 33 maça çıkan başarılı savunmacı, 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası’nda da bir maçta forma giyen futbolcu, bu tek maçta bir asist yaptı.

Konyaspor Abdülkerim Bardakçı'ya veda etti

Konyaspor, Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'ya veda etti.



