Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da
Galatasaray Kulübü, Abdülkerim Bardakcı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı. Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen ve bugün sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Galatasaray, Abdülkerim için Konyaspor'a 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
Abdülkerim Bardakcı ise bu sezon 17 milyon TL, gelecek sezon 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonunda 23 milyon 460 bin TL yıllık ücret alacak. Oyuncunun sözleşmesinde opsiyonun kullanılması halinde 2025-26 sezonunda Abdülkerim Bardakcı'ya 29 milyon 325 bin TL ödenecek.
Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Abdülkerim Bardakcı! pic.twitter.com/21aKGAyoAK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 25, 2022
Kariyerine Zonguldakspor altyapısında başlayan oyuncu, Konyaspor altyapısına transfer oldu.
Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Bardakcı, 2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübü Konyaspor’a dönerek sezonu burada geçirdi.
Stoper mevkisinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın alt yaş klasmanlarında 26 kez forma giydi.
Geride bıraktığımız sezonda Konyaspor formasıyla Süper Lig’de 33 maça çıkan başarılı savunmacı, 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası’nda da bir maçta forma giyen futbolcu, bu tek maçta bir asist yaptı.
Abdülkerim Bardakcı, artık GALATASARAYLI! pic.twitter.com/OGIjSoDvme— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 25, 2022
Konyaspor Abdülkerim Bardakçı'ya veda etti
Konyaspor, Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'ya veda etti.
Yolun açık olsun Kaptan! #AbdülkerimBardakcı pic.twitter.com/M5HwUwcZEw— Konyaspor (@konyaspor) June 25, 2022