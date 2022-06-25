Abdülkerim Bardakcı, kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra GSTV'ye açıklamada bulundu.

Abdülkerim Bardakcı,Sözlerine yakın zamanda trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'dan takım arkadaşı ve eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık'ı anarak başladı.

"Ahmet Çalık çok değerli bir kardeşimizdi. Sadece iki sene değil, 10 senedir kendisini tanıyordum. Öz kardeş gibiydik. Konya'da beraber çok güzel günlerimiz geçti. Ahmet burada çok güzel anılar bıraktı. Ben de Allah'ın izniyle bu anıları devam ettirmeye geldim."

"Diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Son durağımız Galatasaray oldu"

Tecrübeli futbolcu, Başka kulüplerin de kendisine ilgi gösterdiğini anlattı.

"Baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı. Diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Son durağımız Galatasaray oldu. Muhteşem bir stat, muhteşem bir ambiyansı var. Deplasman takımı olarak geldiğimde bile burada oynamaktan büyük keyif alıyordum. Ev sahibi olarak geldiğim zaman 5 kat daha fazla keyif alacağımdan eminim. O günü sabırsızlıkla bekliyorum."

"Okan Hoca'nın nasıl iyi bir hoca ve insan olduğundan bahsediyor"

Abdülkerim Bardakcı, teknik direktör Okan Buruk ile çalışmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

"Okan Hoca ile milli takıma gitmiştik ama küçük bir sakatlığım olduğu için fazla kalamamıştım. Çevremde herkes Okan Hoca'nın nasıl iyi bir hoca ve insan olduğundan bahsediyor. Ben de çok merak ediyor ve kendisiyle çalışmak istiyordum. Çok şükür burada nasip oldu. Bana çok şey katacağını düşünüyorum."

"İlk hedefim oynamak. Sonrasında ise inşallah kaptanlık"

Abdülkerim Bardakcı, sahada formanın hakkını vermek için elinden geleni yapacağını anlattı.

"Galatasaray'da ilk hedefim öncelikle oynamak. Sonrasında ise inşallah kaptanlık. Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. Çok destek verdiler. İnşallah yüzlerini kara çıkarmayacağım ve her zaman bu formanın hakkını vererek oynamaya çalışacağım."