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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.
"2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum."
2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @Trabzonspor’u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/JAiCXgx1XT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2020
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