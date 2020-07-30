Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

"2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum."