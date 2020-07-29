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Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2019-2020 sezonu 58. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübünü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum."
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ziraat Türkiye Kupası finali TrabzonsporSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 23:51
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