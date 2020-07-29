Mücadelenin 25. dakikasında Abdülkadir Ömür Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

90+10. dakikada Alexander Sörloth farkı 2'ye çıkardı ve skoru belirledi. Trabzonspor 58. Türkiye Kupası'nın 9. kez sahibi oldu.

Trabzonspor, bu sezon sırasıyla Altay, Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'u geçerek finale çıktı.

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu ikinci, Aytemiz Alanyaspor ise beşinci sırada tamamladı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanırken, Alanya'da yapılan ikinci müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. Aytemiz Alanyaspor ise kupada ilk kez finalde mücadele etti.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İLK TEHLİKE ALANYASPOR'DAN 5. dakikada ceza yayında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu yandan az farkla auta gitti.

ALANYASPOR GOLE YAKLAŞTI 19. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan içeri yerden çevirdiği topa gelişine bir vuruş yapan Bakasetas'ın şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

BİR TEHLİKE DE TRABZONSPOR'DAN 20. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sörloth'un vuruşu kaleci Marafona'dan döndü, ardından seken topu tamamlamak isteyen Abdülkadir Ömür'ün vuruşu üstten dışarı çıktı.

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 25.dakikada sol kanattan hareketlenen Alexander Sörloth yerden pasını altıpas çizgisine doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Abdülkadir Ömür kayarak vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. 1-0

35. dakikada Novak'ın soldan kullandığı uzun taç atışında savunmadan seken topa önce Guilherme, sonra da Abdülkadir Ömür kafayla müdahale etti. Son olarak Sörloth'un altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 önde kapattı.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI 64. dakikada hızlı gelişen atakta sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Joao Pereira ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Bilal Başacıkoğlu yere uzanarak kafa vuruşunu yaptı meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

TRABZONSPOR YİNE KAÇIRDI 89. dakikada Sörloth'un pasıyla savunma arkasına sızan Abdülkadir Ömür'ün vuruşu az farkla auta gitti.

90+5. dakikada Junior Fernandes'in ceza alanına pasında seken topa sağ çaprazda Salih Uçan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

TRABZONSPOR'DAN NET FIRSAT 90+9. dakikada savunma arkasına sızan Sörloth kaleciyle karşı karşıya kaldı, çektiği şutunu ise Marafona kurtardı.

SÖRLOTH BU DEFA AFFETMEDİ 90+10. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sörloth'un uzak köşeye vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Trabzonspor, 58. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

Stat: İstanbul Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 90+11 Da Costa), Hüseyin Türkmen, Campi, Novak (Dk. 79 Kamil Ahmet Çörekçi), Abdulkadir Parmak (Dk. 90+1 Badou Ndiaye), Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban (Dk. 41 Bilal Başacıkoğlu), Guilherme, Alexander Sörloth.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 74 Mustafa Pektemek), Siopis (Dk. 54 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 63 Onur Bulut), Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse.

Sarı kartlar: Dk.12 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 17 Campi, Dk. 61 Pereira (Trabzonspor)

Goller: Dk. 25 Abdülkadir Ömür, Dk. 90+10 Alexander Sörloth (Trabzonspor)