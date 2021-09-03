Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 15:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golbol Kadın Milli Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralimpik oyunlarında üst üste ikinci kez altın madalya kazanan milli takım ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları kutladı.
"Bizlere büyük mutluluk yaşattınız. Özellikle bu galibiyeti ABD karşısında yaşatmanız sebebiyle de bizleri gururlandırdınız. Bundan sonra da başarılarınızın devamını diliyorum."
"Biz bir söz vermiştik"
Oyunların en skorer ismi Sevda Altunoluk ise "Biz bir söz vermiştik. Altın madalyayı ülkemize getireceğiz demiştik. Bunun için çalıştık ve Allah'a çok şükür getirdik. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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