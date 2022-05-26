Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivasspor'u kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı kazanan Demir Grup Sivasspor'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/hg5Jed4U9a— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2022
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