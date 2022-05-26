Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşandı. Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, kupayı müzesine götürmek için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Mücadelenin ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-kırmızılıların golünü 33. dakikada Ramazan Civelek filelerle buluşturdu.

Karşılaşmanın ikinci yarısına baskılı başlayan Sivasspor aradığı eşitlik golünü 60. dakikada buldu. Kırmızı beyazlı ekibin golünü Appindangoye ağlara gönderdi. 1-1

[Fotoğraf: AA]

Uzatma süresi üç gole sahne oldu

Final müsabakasının 90 dakikası 1-1 sona erdi. Mücadelede 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.

Önce 95. dakikada Max Gradel Sivasspor'u 2-1 öne geçirdi. Ardından Kayserispor'da İlhan Parlak 107. dakikada sahneye çıkarak skoru eşitledi. 2-2. 113. dakikada bu sefer Sivasspor Moussa Konate ile 3-2 öne geçti.

TFF Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor, TFF Süper Kupa'da mücadele etme hakkına sahip oldu.

Sivas ekibi, TFF Süper Kupa maçında Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

[Fotoğraf: AA]

Sivasspor bir ilki başardı

Demir Grup Sivasspor bir ilki yaşadı. Rıza Çalımbay'ın ekibi, Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek tarihinde ilk kez kupada mutlu sona ulaştı.

Sivasspor Avrupa Ligi'nde mücadele edecek

Demir Grup Sivasspor ayrıca yeni sezonda Türkiye'yi, UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkını da elde etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Kayserispor 14 yıllık kupa hasretine son veremedi

Yukatel Kayserispor, 14 yıllık kupa hasretine son veremedi. Sarı kırmızılılar, bu organizasyondaki ilk ve tek finalini 2007-2008 sezonunda oynamıştı.

Kayseri ekibi, penaltı atışlarıyla Gençlerbirliği'ni yenerek kupaya uzanmıştı.Kayseri ekibi, penaltı atışlarıyla Gençlerbirliği'ni yenerek kupaya uzanmıştı.

İki takım arasında bu sezon oynanan iki lig maçında da ev sahibi ekipler kazandı. Yukatel Kayserispor 3-0 galip gelirken, Demir Grup Sivasspor ise 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İki takımın final yolu

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Alagöz Holding Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükseldi.

Demir Grup Sivasspor ise 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor, çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük ve yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakarak finale çıktı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada soldan ceza sahasına giren Gradel'in vuruşunda top savunmadan döndü. Altıpasın sol çaprazında topu önünde bulan Grandel'in yaptığı ikinci vuruşta ise kaleye paralel giden meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

14. dakikada gelişen Yukatel Kayrerispor atağında Mustafa Pektemek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak son anda araya giren Appindangoye'den döndü.

25. dakikada Bertolacci'nin soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 33. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Carole'ün soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Uğur Çiftçi'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Ramazan Civelek, ceza yayının sağ tarafında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0.

38. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına kale önünde müsait durumda bulunan Ulvestad'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

43. dakikada Yukatel Kayserispor ikinci gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda, top yan direğe çarparak dışarı gitti.

Yukatel Kayserispor maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 60. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Gradel'in orta sahadan kullandığı uzun serbest atışta Yatabare, ceza yayı üzerinde topu kafayla Appindangoye'nin önüne indirdi. Appindangoye'nin ceza sahası içinde kaleci Lung ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1.

75. dakikada Sivasspor ikinci gole çok yaklaştı. Fajr'ın sağ kanatta son çizgiye yakın bir noktadan kullandığı serbest atışa ceza sahasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.

81. dakikada gelişen Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un sağdan ortasına ön direkte Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine plase vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Uzatma bölümü

GOL - 95. dakikada Sivasspor öne geçti. Fajr'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gradel'in uzak köşeye şık vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-2.

GOL - 107. dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Hosseini'nin sağ çaprazdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, yere çarpan meşin yuvarlak köşeden filelere gitti. 2-2.

GOL - 113. dakikada Demir Grup Sivasspor üçüncü golü buldu. Fajr'ın ara pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkan Kayode, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Konate, altıpas içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-3.

Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk şampiyonluğunu elde etti.

60. Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonuuuuuuuuuuuu



Demir Grup Sivasspor #ŞampiyonSivasspor pic.twitter.com/vM31Fca7kd — Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) May 26, 2022

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan.

Yukatel Kayserispor: Silviu Lung, Majid Hosseini, Lionel Carole, Onur Bulut, Ramazan Civelek (Dk. 90+3 İbrahim Akdağ), Joseph Attamah (Dk. 100 Miguel Cardoso), Olivier Kemen (Dk. 100 İlhan Parlak), Emrah Başsan, Andrea Bertolacci (Dk. 85 Gustavo Campanharo), Mustafa Pektemek (Dk. 78 Mario Gavranovic), Mame Thiam (Dk. 100 Abdulkadir Parmak).

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 99 Kayode), Ulvestad (Dk. 120+3 Kerem Atakan Kesgin), Fajr (Dk. 120+3 Ziya Erdal), Gradel (Dk. 117 Goutas), Yatabare (Dk. 111 Konate).

Goller: Dk. 33 Ramazan Civelek, Dk. 107 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor), Dk. 60 Appindangoye, Dk. 95 Gradel, Dk. 113 Konate (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Carole, Dk. 105 İbrahim Akdağ, Dk. 120+3 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 97 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 120+2 Konate (Demir Grup Sivasspor)

[Fotoğraf: AA]

(Yukatel Kayserispor)