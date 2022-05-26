Bu sezon Avrupa'nın en golcü ligi Bundesliga oldu. Almanya'da maç başında 3, 12'lik gol ortalaması yakalandı.

Bundesliga ekipleri 306 maçta 954 kez fileleri sarstı. 97 gol atan Bayern Münih en skorer takım oldu. En çok fileleri havalandıran oyuncu ise 35 golle Robert Lewandowski.

Seri A ikinci oldu

Listenin ikinci sırasında 2,87'lik ortalama ile Serie A var. İtalyan temsilcileri, 380 maçta bin 84 kez fileleri sarsmayı başardı.

84 kez ağları havalandıran Inter, en golcü takım. Lazio forması giyen Ciro Immobile ise 27 golle krallık listesinde zirvede yer aldı.

Premier Lig'de maç başına ortalama 2, 82 gol düşüyor. İngiliz ekipleri, 380 karşılaşmada bin 71 gol attı.

Şampiyon Manchester City, 99 golle bu alanda da ilk sırada. Gol krallığı yarışında Liverpoollu Muhammed Salah ve Tottenham'dan Heung Min Son 23'er golle zirveyi paylaştı.

Süper Lig ve Fransa Ligue 1 dördüncülüğü paylaştı

4. sırayı ise Spor Toto Süper Lig ve Fransa Ligue 1 paylaşıyor. İki ligde de 380 maçta bin 67 gol atıldı. Türkiye'de en golcü takım Fenerbahçe olurken, Fransa'da ise Paris Saint Germain zirvede.

İspanya liginde maç başına 2,50'lik gol ortalaması yakalandı. En golcü takım 80 kez ağları sarsan Real Madrid olurken, Benzema'da en golcü oyuncu oldu.