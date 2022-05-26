Fenerbahçe’nin önemli transferlerinden biri olan Mergim Berisha, performansıyla hayal kırıklığına neden oldu.

Sezon başında Salzburg'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle alınan golcü futbolcu, ligde çıktığı 22 karşılaşmada sadece 4 gol atabildi. Berisha Avrupa Kupaları’nda ise 3 kez fileleri havalandırdı.

Alman golcü, İsmail Kartal göreve geldikten sonra ise tamamen gözden düştü. Son 16 haftada sadece 1 maçta ilk 11’de sahaya çıkabildi.

Ligin kapanış mücadelesinde forma giyemeyen Berisha, kadroda yer aldığı son 8 maçın 4’ünde de süre alamadı. 24 yaşındaki futbolcu toplamda oynadığı 4 maçta sadece 27 dakika sahada kalabildi.

Diğer yandan sezonu 0,4 gibi oldukça düşük isabetli şut istatistiğiyle tamamlayan Mergim Berisha, yüzde 31 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle beklentilerin altında kaldı.

Berisha’nın çektiği şutları gole çevirme oranı da 0,11 gibi düşük bir istatistiğe sahip.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç döneminde transfer edilen golcüler arasında sadece Vedat Muriç ve Serdar Dursun 15 gole ulaşma başarısı gösterdi.