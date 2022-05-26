Beşiktaş'ta kadro planlaması günden güne şekilleniyor. Santrfor mevkisine en az 1 takviye yapacak olan siyah beyazlılarda, Adam Buksa'nın ismi bir adım öne çıktı.

Sörloth'un maliyetini karşılamakta zorlanan Beşiktaş, ibreyi şu an için Polonyalı oyuncuya çevirmiş durumda.

MLS ekiplerinden New England forması giyen 25 yaşındaki Buksa, bu sezon 13 maçta 11 defa fileleri havalandırdı.

Rıdvan Yılmaz'ın talipleri artıyor

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'a gelecek teklifler de değerlendiriliyor.

Serie A ekiplerinden Torino'nun ilk teklifine sıcak bakmayan yönetim, İtalyan ekibinin teklifini revize etmesini bekliyor.

Genç sol bek için bir transfer iddiası da Almanya'dan geldi. Çıkan haberlere göre Rıdvan Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Eintrcaht Frankfurt'un transfer listesinde yer alıyor.

Beşiktaş, 21 yaşında oyuncunun satışından yaklaşık 10 milyon euroluk gelir bekliyor.

Can Bozdoğan için pazarlıklarını sürdürüyor

Diğer yandan siyah beyazlılar, Can Bozdoğan için Schalke04 ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon başında Alman ekibinden kiralanan genç futbolcunun bonservisini almak isteyen yönetim, bu transferi 1 milyon euronun altında bitirmek istiyor. Can'ın, 1 milyon 850 bin euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.