Arda Turan, Galatasaray TV’ye samimi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, ailesi ile birlikte katıldığı yayında geleceği hakkında konuştu.

Galatasaray ile sözleşmesi biten Arda Turan, futbolu bırakıp bırakmama konusunda henüz kararını vermediğini söyledi.

35 yaşındaki futbolcu, kendisi için veda töreni yapılmamasına sevindiğini de belirtti. Arda Turan, takım arkadaşlarından gelen mesajları izlerken ise göz yaşlarına hakim olamadı.