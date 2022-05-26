Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Arda Turan geleceği hakkında konuştu
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, futbol hayatı ile ilgili kararını henüz vermedi. 35 yaşındaki yıldız, "Futbolu bırakıp bırakmayacağımı henüz bilmiyorum. Ailemle görüşeceğim." dedi.
Arda Turan, Galatasaray TV’ye samimi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, ailesi ile birlikte katıldığı yayında geleceği hakkında konuştu.
Galatasaray ile sözleşmesi biten Arda Turan, futbolu bırakıp bırakmama konusunda henüz kararını vermediğini söyledi.
35 yaşındaki futbolcu, kendisi için veda töreni yapılmamasına sevindiğini de belirtti. Arda Turan, takım arkadaşlarından gelen mesajları izlerken ise göz yaşlarına hakim olamadı.
Etiketler: Galatasaray
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