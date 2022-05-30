İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, başarısız tamamlanan sezonun ardından takımdan ayrılabilir.

Portekizli yıldız için birçok transfer iddiası ortaya atılırken son söylenti İtalya'dan geldi. Çizme basınının iddiasına göre Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, Ronaldo ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Roma, önümüzdeki sezon çıtayı daha da yukarı çıkarmanın planlarını yapıyor.

Mourinho da eski öğrencisi Ronaldo'yu istiyor. 37 yaşındaki Ronaldo, bu sezon Ada ekibiyle tam 39 resmi maça çıkıp 24 gol attı ve 3 de asist yaptı.