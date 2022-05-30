Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. günü, Alcaraz ile Khachanov arasındaki tek erkekler 4. tur maçıyla sona erdi.

Son ayların formda ismi Alcaraz, 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle korttan galip ayrıldı ve Roland Garros'da ilk kez çeyrek finalist oldu.

19 yaşındaki Alcaraz, çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile karşılaşacak.