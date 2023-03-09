Sarıkamış Platformu tarafından, Kars Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen "Geleceğin Olimpik Sporcuları" projesi kapsamında sporcular, ilk defa katılacakları resmi yarışlar öncesinde depremde zarar gören illerin anısına siyah yeleklerle antrenmana başladı.

[Fotoğraf: AA]

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir araya gelen sporcular, eski milli sporcu ve kayak antrenörü Yıldırım Candan’ın koordinesi ve eğitmenlerin eşliğinde antrenman yaptı.

Sarıkamış Platformu Başkanı Ümit Kabay, 2 yıl önce başlayan "Olimpik Sporcular" yetiştirme projesinin devam ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin büyük bir deprem felaketi yaşadığını ve bunun acısını hep birlikte hissettiklerini dile getiren Kabay, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

[Fotoğraf: AA]

Kabay, projedeki amaçlarının 6-12 yaş olmak üzere başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu vurguladı.

"Ara verdiğimiz antrenmanlara başladık. Antrenmanlarımızın ilk gününde çocuklarımızın hissiyatını ortaya koymak için siyah yeleklerle bir kompozisyon hazırladık. 20 Mart'ta Erzurum'da düzenlenecek Türkiye Minikler Kayak Yarışması'na kayak federasyonumuzun da izni olursa bu siyah yeleklerle katılmayı düşünüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Proje koordinatörü Yıldırım Candan da ülke genelinde büyük acının yaşandığını ifade etti.

"Ekip olarak düşündüğümüz şey; depremzedelerin acılarını paylaşmak adına dağlardan saygı ve minnet göndermek için böyle bir aktivite tercih ettik. Tüm sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum."

Sporculardan Güven Yıldız ise "Bu siyah yelekleri depremzedelerin acısını paylaşmak için giydik. İnşallah bir daha böyle bir felaket olmaz." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Minik sporcular antrenmanın sonunda "Türkiyem başın sağ olsun" sloganı attı.