Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, çok başarılı bir organizasyon düzenlediklerini dile getirdi.

Şampiyona öncesi büyük bir deprem felaketi yaşandığını hatırlatan Çintimar, milli sporcuların aldığı sonuçlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sportif yönüyle matematiksel olarak çok başarılı olduk çünkü organizasyonu 14. sırada tamamladık. Ama en az 3 madalya beklediğimiz için de 'başarılı olamadık' diyebiliriz. Madalya beklediğimiz iki sporcumuzun yarışmada günlerinde değillerdi. Daha başarılı olabilirdik. Dünya Şampiyonası ve olimpiyat dahil son 5 yarışta final atlamış Ersu Şaşma'nın dereceye girememesi bizi son derece üzdü. Yarış 5.80'le kazanıldı. Ersu bütün organizasyonları 5.80 üzeri atlayarak kazandı ama burada 5.65'te takıldı. Yine 4x400 metre bayrak takımımızda ilk sporcumuzun takozdan çıkışta yapmış olduğu bir hatayla geç kalması, takımın motivasyon olarak geri düşmesine yol açtı. Türkiye rekoru kırdık ama hedefimiz Avrupa'da kürsüye çıkmaktı. İlk 6'ya girip final yarıştık ama finalde de 6. olduk. Necati Er burada yarışabilirdi, madalya alabilirdi ama sezon içerisinde yaşadığı aksaklıklardan dolayı burada yarışamadı."

Fatih Çintimar, depremden dolayı milli sporcularının moral bozukluğu yaşadığını aktardı.

"Depremde çocukların motivasyonu da bozuldu. Kayhan Özer, 60 metrede sezonu dünya lideri olarak açtı ama deprem sonrası Adana'da ailesi olduğu için kendini toparlayamadı. Kürsüye çıkabilirdi ama maalesef böyle şeyler yaşadık. Ailesi enkazdan kurtulan Emine Hatun Tuna, final yarıştı ama bu moralle ancak bu kadar oldu."

"Tuğba bir madalyadan fazlasını kazandırdı"

Çintimar, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz'ın başarısının önemine dikkat çekti.

"Emre Zafer Barnes hariç burada yarışan bütün çocuklar bizim TOHM sporcularımız.Barnes hariç burada yarışan bütün çocuklar bizim TOHM sporcularımız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz projelerin ürünleri bu sporcular. Genç atletlerimiz var, daha çok bu sporcuların başarılarının meyvelerini yiyeceğiz. Bizim çocuklarımızın da artık teknik branşlarda Avrupa ve dünyada kürsüye çıkabileceğini herkes gördü. Tuğba bir madalyadan fazlasını kazandırdı, onu örnek alacak çok fazla çocuk olacak. Tuğba bu başarısını sürdürecektir. Son 2 yıldır yükselişte. 2024 ve 2028'de olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Hem çok çalışkan hem de disiplinli. Yaklaşık 3 yıldır çok sıkı antrenman yapıyorlar ve karşılığını aldılar.

"Dünya Yürüyüş Şampiyonası'na da adayız"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, 2024 Dünya Yürüyüş Şampiyonası'na aday olduklarını ve kararın 21 Mart'ta açılanacağını belirtti.

Çintimar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katkısıyla Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı yaşanan depreme rağmen iptal etmeyip en iyi şekilde yaptıklarını vurguladı.

"Devletimizin, hükümetimizin, Bakanımızın, İstanbul Valiliğimizin, belediye başkanlığımızın gayretiyle bu organizasyonu en güzel şekilde yaptık. Dünya Atletizm Şampiyonası'nı yapmadıkça olimpiyat alma şansınız geriye gidiyor. Biz bu organizasyonu da yapabileceğimizi gösterdik. 2024 Dünya Yürüyüş Şampiyonası'na da adayız. Ya İspanya ya da bize verecekler. 21 Mart'ta açıklanacak. Bu organizasyonu da bize vereceklerine inanıyoruz."

Çintimar, Olimpiyat şampiyonu Yunan atlet Miltiadis Tentoglou'nun depremzedeler için bir bağış yaptığını söyledi.

"Bu organizasyonda uzun atlamayı kazanan Yunan sporcu Miltiadis Tentoglou, aynı zamanda olimpiyat şampiyonu. Olimpiyatta giymiş olduğu çivili ayakkabıyı kendi ülkesinde açık artırımla 20 bin dolara sattı ve bizim aracılığımızla depremzedeler için AFAD'a bağışladı. Bu önemli bir şey. Bu organizasyonda bir dünya rekoru kırıldı. Buradaki en büyük kazanımımız, ülke olarak büyük hasar almamıza rağmen Avrupa'nın en önemli organizasyonunu yapacak kadar da güçlü olduğumuzu dünya atletizmine gösterdik. 600'ü sporcu, 3 bine yakın misafirimiz vardı. Tarihimizde ilk defa büyük bir atletizm şampiyonası gerçekleştirdik. Bu camiamız ve Türk sporu için önemliydi. Çok iyi geri dönüşler aldık. İnsanların normal hayata dönmesi adına da bir adımdı."

Olimpik kadro yarıya düşürülebilir

Federasyon başkanı Çintimar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na emin adımlarla gittiklerini vurguladı.

"Ülkemizde iki büyük organizasyon daha olacak. Avrupa Kros Şampiyonası'nı yapacağız. Muhtemelen Avrupa Yürüyüş Şampiyonası'nı da alacağız. Bunları en iyi şekilde yapacağız. Olimpiyata gidecek sporcularımızla ilgili ciddi bir çalışma yapılıyor. Önümüzdeki hafta sporcularla toplantı yapacağız. Onların olimpiyatta alacakları madalyaları kitleneceğiz. 50-60 atlet değil gerekirse 10 kişiyle gidelim olimpiyata ama kürsüdeki yerlerimizi alalım. Ne kadar çok branşta katılırsak Türk sporu için iyi ama alacağımız madalyalar daha da önemli. Şu an 100 kişilik olimpik kadro havuzumuz var, belki bunu yarıya düşürebiliriz."

Fatih Çintimar, Avrupa şampiyonu milli atlet Tuğba Danışmaz'ın mayosuyla ilgili sosyal medyada yapılan eleştiriye de sert bir yanıt verdi.

"Sosyal medyada Tuğba'nın şortuyla ilgili eleştiri yapan biri vardı, bu tip düşünen insanların sporcun hiçbir branşını seyretmemesi gerekiyor. Böyle düşünüyorsak hiçbir spor branşını yapamayız. Erkek de kadında mayo giyiyor. Yüzücümüze 'eşofmanla yüz' diyemeyeceğimize göre atleti de eşofmanla koşturamayız. Bu mücadelede sporcu hangi materyalle rahat hareket ediyorsa onu giyer. Seyreden de bayrağımıza ve kazanılan madalyaya baksın. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarımızı dili, rengi, ırkı önemli değil. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız ve bayrağımızı temsil ediyoruz."