Milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalya kazandı
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, kadınlar üç adım atlamada madalyalar sahiplerini buldu.
Tuğba Danışmaz, Avrupa şampiyonluğunu gözyaşlarıyla karşıladı.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) March 4, 2023
Tüyler diken diken...
Şampiyonu selamlayın! pic.twitter.com/vYNupG8LPV
Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Tuğba, Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyasını getirdi.
Müsabakada İtalyan Dariya Derkach, 14,20'lik derecesiyle gümüş, Portekizli Patricia Mamona ise 14,16 metreyle bronz madalya aldı.
ŞAMPİYON TUĞBA DANIŞMAZ!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) March 4, 2023
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar üç adım atlamada sporcumuz Tuğba Danışmaz, 14.31'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Seninle gurur duyuyoruz Tuğba! pic.twitter.com/GDmzknoEQU
Bakan Kasapoğlu Tuğba Danışmaz'ı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanan milli sporcu Tuğba Danışmaz'ı kutladı.
"İstanbul’da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada 14,31'lik derecesiyle altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli atlet Tuğba Danışmaz'ı yürekten kutluyor, ay-yıldızlı bayrağımızın en tepede olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."