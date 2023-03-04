Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ferhat Arıcan paralel barda 14.733 puan alarak üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.

Ferhat'tan Bronz Madalya



Ferhat Arıcan, Doha Artistik Cimnastik Dünya Kupası paralel bar finalinde 14.733 puanla 3. olarak gümüş madalya kazandı.



Sporcumuzu Tebrik Ederiz. pic.twitter.com/7I1Xq2XEez — Türkiye Cimnastik Federasyonu (@turkcimfed) March 4, 2023