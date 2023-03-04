Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Ferhat Arıcan'dan paralel barda bronz madalya
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Doha etabında Ferhan Arıcan, paralel bar finalinde bronz madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ferhat Arıcan paralel barda 14.733 puan alarak üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.
Ferhat'tan Bronz Madalya— Türkiye Cimnastik Federasyonu (@turkcimfed) March 4, 2023
Ferhat Arıcan, Doha Artistik Cimnastik Dünya Kupası paralel bar finalinde 14.733 puanla 3. olarak gümüş madalya kazandı.
Sporcumuzu Tebrik Ederiz. pic.twitter.com/7I1Xq2XEez
Etiketler: Cimnastik
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